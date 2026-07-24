Una foto mostra un calciatore di alto livello in barca con un altro uomo, che appare visibilmente più basso. Sullo scatto si nota un possibile trucco ottico utilizzato per ridimensionare la statura del calciatore. La foto è stata condivisa sui social network, suscitando commenti sulla differenza di altezza tra i due. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali manipolazioni dell'immagine.

Roma, 24 luglio 2026 – C'è una foto che racconta una delle amicizie più inattese dell'estate. Da una parte Erling Haaland, uno dei calciatori più forti del pianeta. Dall'altra Ultimo, il cantautore italiano che ha da poco realizzato il ‘ concerto dei record’. In mezzo, un sorriso, una barca e un piccolo trucco che ha conquistato i social. Scopriamo di più. Ultimo e Haaland: due mondi così lontani ma così vicini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erling Braut Haaland (@erling) Tutto nasce da un post pubblicato su Instagram proprio dal centravanti del Manchester City: un carosello dedicato alle sue vacanze dopo il Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La strana coppia dell'estate: Ultimo in barca con Haaland. La foto e il ‘trucchetto’ per ritoccare la statura

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