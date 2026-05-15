Lo scorso summer transfer window ha visto il nome di un centrocampista spagnolo associato a diversi club di prima fascia, ma alla fine non sono stati fatti passi concreti per il suo trasferimento. Restano in sospeso le decisioni sul suo futuro, con alcune voci che parlano di un possibile rinnovo con il club attuale, mentre altre ipotizzano un trasferimento a un nuovo team. La situazione appare ancora fluida e non ci sono annunci ufficiali riguardo a eventuali sviluppi nei prossimi mesi.

di Alberto Petrosilli Lo spagnolo resta nel mirino dei top club, ma oggi il futuro sembra ancora in riva al lago: Fabregas resta al Como?. Il futuro di Cesc Fabregas continua a far discutere, soprattutto dopo la storica qualificazione europea conquistata dal Como. Grazie alla vittoria dell’Inter in Coppa Italia e alla contemporanea sconfitta della Lazio, il club lariano ha infatti ottenuto la certezza di partecipare almeno alla prossima Europa League, risultato che rafforza ulteriormente il progetto guidato dall’allenatore spagnolo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Negli ultimi mesi il nome di Fabregas era stato accostato a diverse big europee. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fabregas Como, avanti insieme? Spunta il retroscena sull’Inter della scorsa estate

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