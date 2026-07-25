Ultimissime Inter LIVE | praticamente fatta per il rinnovo di Bisseck un usato sicuro in difesa se parte Pavard
Il rinnovo del contratto di Bisseck è prossimo a essere definito. Se Pavard dovesse partire, il difensore potrebbe rappresentare una soluzione affidabile per la linea difensiva.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 25 LUGLIO Calciomercato Inter, se parte Pavard cambia la strategia: per la difesa si cerca un profilo d’esperienza. Daniele Mari: in caso di cessione del francese Pavard, i nerazzurri punterebbero su un “usato sicuro” alla Francesco Acerbi L’Inter studia il colpo Cristian Romero: spunta la “formula Akanji” per convincere il Tottenham. 🔗 Leggi su Internews24.com
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