Ultimissime Inter LIVE | praticamente fatta per il rinnovo di Bisseck un usato sicuro in difesa se parte Pavard

Da internews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rinnovo del contratto di Bisseck è prossimo a essere definito. Se Pavard dovesse partire, il difensore potrebbe rappresentare una soluzione affidabile per la linea difensiva.

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