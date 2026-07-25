Ultimissime Inter LIVE | lavori in corso per il rinnovo di Bisseck Per Romero spunta la formula Akanji
Sono in corso lavori per il rinnovo del contratto di Bisseck. Nel frattempo, si sta valutando una soluzione simile a quella adottata in passato per un altro giocatore, nota come “formula Akanji”. Queste sono le ultime notizie aggiornate in tempo reale riguardanti l’Inter, con focus sulle operazioni di mercato e le trattative in corso.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 25 LUGLIO L’Inter studia il colpo Cristian Romero: spunta la “formula Akanji” per convincere il Tottenham. I dettagli. L’Inter punta forte su Romero e spunta “la formula Akanji” per convincere il Tottenham: ecco tutti i dettagli dell’affare L’Inter vuole blindare Yann Bisseck: settimana decisiva per il rinnovo di contratto fino al 2031. 🔗 Leggi su Internews24.com
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