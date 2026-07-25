Ultimissime Inter LIVE | lavori in corso per il rinnovo di Bisseck Per Romero spunta la formula Akanji

Notizia in breve

Sono in corso lavori per il rinnovo del contratto di Bisseck. Nel frattempo, si sta valutando una soluzione simile a quella adottata in passato per un altro giocatore, nota come “formula Akanji”. Queste sono le ultime notizie aggiornate in tempo reale riguardanti l’Inter, con focus sulle operazioni di mercato e le trattative in corso.