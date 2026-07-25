Ultimissime Inter LIVE | lavori in corso per il rinnovo di Bisseck Per Romero spunta la formula Akanji

Da internews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono in corso lavori per il rinnovo del contratto di Bisseck. Nel frattempo, si sta valutando una soluzione simile a quella adottata in passato per un altro giocatore, nota come “formula Akanji”. Queste sono le ultime notizie aggiornate in tempo reale riguardanti l’Inter, con focus sulle operazioni di mercato e le trattative in corso.

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