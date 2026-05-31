Ultimissime Inter LIVE | Carlos Augusto carta per arrivare a Kone le valutazioni in difesa e la stagione di Bisseck

Carlos Augusto potrebbe essere inserito in una trattativa per portare Kone in nerazzurro, secondo le ultime indiscrezioni. La società valuta anche le prestazioni dei difensori, con particolare attenzione alla stagione di Bisseck. Questi aggiornamenti arrivano in tempo reale e riguardano le mosse e le valutazioni della squadra in vista del mercato.

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RIGORE DUBBIO di TORINO-INTER mani di carlos augusto

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