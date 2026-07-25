L’Inter sta cercando di acquistare il difensore Cristian Romero dal Tottenham. Per convincere il club inglese, si parla di una strategia chiamata “formula Akanji”. Non sono stati forniti dettagli specifici sui termini dell’accordo, ma l’obiettivo è rafforzare la linea difensiva con un giocatore di livello internazionale. La trattativa è in corso e l’Inter sta lavorando per finalizzare l’operazione.

di Francesco Aliperta L’Inter punta forte su Romero e spunta “la formula Akanji” per convincere il Tottenham: ecco tutti i dettagli dell’affare. L’ Inter continua a lavorare con grande determinazione per regalare alla propria retroguardia un rinforzo di altissimo profilo internazionale. Sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza nerazzurra c’è sempre Cristian Romero, difensore attualmente in forza al Tottenham e individuato come l’obiettivo primario per blindare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu. La strategia dei nerazzurri e la valutazione degli Spurs. L’operazione, come prevedibile visto lo spessore e il curriculum del calciatore, si presenta particolarmente complessa e caratterizzata da costi elevati. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter studia il colpo Cristian Romero: spunta la “formula Akanji” per convincere il Tottenham. I dettagli

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