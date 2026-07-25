Nell’ultima notte a Valles, l’attaccante Orso ha lasciato la sua tana, affermando che vogliono togliersi grandi soddisfazioni. Il giocatore, che indossa la maglia numero 7, ha parlato della stagione rossoblù con sicurezza, sottolineando il suo desiderio di contribuire al successo della squadra. La sua uscita dalla tana segna un momento importante nella preparazione estiva, mentre il club continua a lavorare per rafforzare il team in vista delle prossime sfide.

Valles (Bolzano), 24 luglio 2026 – Il pressing su Orso di Di Vaio. Il numero 7 che parla della stagione rossoblù con i toni di chi è certo di farne parte. L’emozione di Tarozzino. Le parole stringate di Tedesco. Ma soprattutto la festa della piazza, con la Casa della Cultura di Valles che per un paio d’ore si trasforma in uno spicchio di Dall’Ara. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognasportbfcpobega-matrimonio-giulia-bologna-98b9609d PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA DEL BOLOGNA AVALLES allenatore domenico tedesco Diapositive dall’ultima notte del Bologna in Val Pusteria. Diapositive dall’ultima notte del Bologna in Val Pusteria, dove la fanno da padrone l’affetto dei tifosi e l’abbraccio con la località che per il quarto anno consecutivo ospita il ritiro rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ultima notte a Valles, Orso esce dalla tana: “Vogliamo toglierci grandi soddisfazioni”

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Después casar CEO,ella fingir recatada,pero él oír sus pensamientos,sus ideas salvajes expuestas!

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