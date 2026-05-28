Comunque vada a finire la finale di stasera contro il Parma, per Daniele Galloppa sarà l’ultima notte sulla panchina della Fiorentina Primavera. Una chiusura dal sapore speciale, perché negli ultimi sei anni il tecnico romano è stato uno degli uomini simbolo della crescita del settore giovanile viola, accompagnando tanti talenti verso il grande calcio e riportando stabilmente l’Under-20 ai vertici del panorama italiano. Arrivato nel 2020 alla guida dell’Under-17, Galloppa ha conquistato la fiducia del club stagione dopo stagione fino alla promozione in Primavera nel 2023, quando raccolse l’eredità di Alberto Aquilani. Da lì in avanti il suo percorso è stato ricco di risultati: una Coppa Italia conquistata, una finale di Supercoppa e due finali scudetto consecutive, compresa quella di questa sera al Viola Park contro il Parma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio - Ultima gara sulla panchina dei baby viola dopo un percorso di grandi soddisfazioni. Galloppa ai saluti, lo attendono i grandi

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