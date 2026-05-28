Bucchi Arezzo | Anno strepitoso In B per toglierci soddisfazioni

Da danielebartocciblog.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cristian Bucchi ha ricevuto il Premio Top Mister “Romedio Scaia” per la stagione 2025-2026. L'ex calciatore, ora allenatore, ha guidato la squadra di Arezzo a un anno considerato “strepitoso”, con l'obiettivo di ottenere soddisfazioni in Serie B. La premiazione riconosce il suo successo come tecnico durante questa stagione.

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Cristian Bucchi, ex calciatore e oggi buon maestro della panchina, ha vinto il Premio Top Mister “Romedio Scaia” 2025-2026. Un riconoscimento ricevuto martedì sera alla Locanda del Cardinale di Assisi: il tutto grazie alla strepitosa e convincente stagione agonistica alla guida dell’Arezzo (neo-promosso in Serie B). Il Gran Galà del Calcio Umbro 2026 è tornato in grande stile martedì sera ad Assisi, tra cultura del talento e grandi nomi. “Coltivare il talento che lo sport fa crescere”, tema della tavola rotonda pomeridiana (di martedì 26 maggio), e il Gran Galà del Calcio Umbro 2026 hanno fatto di Assisi la capitale dello sport. Tutto ciò... 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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© Danielebartocciblog.it - Bucchi (Arezzo): “Anno strepitoso. In B per toglierci soddisfazioni”
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