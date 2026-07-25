Il ministro della Difesa ha confermato che le navi italiane continueranno a operare nel Mar Rosso. Ha anche annunciato che sono in programma forniture di nuove armi a Kiev. Queste dichiarazioni riguardano i due dossier principali affrontati dal governo, Iran e Ucraina. Crosetto ha parlato in un’intervista, confermando l’impegno dell’Italia nelle operazioni nel Mar Rosso e nel supporto militare all’Ucraina.

Guido Crosetto risponde a proposito di due dei principali dossier sul tavolo del governo Meloni: Iran e Ucraina. In un’intervista a Repubblica, il ministro della Difesa ha affermato che “Bisogna evitare che si rafforzi la tattica del caos perseguita dai pasdaran “: le navi italiane continueranno quindi a pattugliare lo Stretto di Bab el Mandeb, nonostante gli attacchi degli Houthi. “ Aspides non è nata come una gita sociale: abbiamo accettato di fare parte di una missione che serve proprio per proteggere i traffici marittimi da cui dipende una parte importante della nostra economia. Siamo andati nel Mar Rosso quando la minaccia Houthi era rilevante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Crosetto su Iran e Ucraina: “Le navi italiane restano nel Mar Rosso. Presto nuove armi a Kiev”

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