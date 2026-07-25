Uccise due uomini davanti a un tempio tre mesi fa nella Bergamasca | trovato a Birmingham e arrestato

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Birmingham, nel Regno Unito, due giorni fa. È accusato di aver ucciso due persone davanti a un tempio sikh a Covo, in provincia di Bergamo, tre mesi fa. L’arresto è stato effettuato in seguito a un’indagine che ha portato all’identificazione del sospettato. Le vittime sono state colpite in un'aggressione avvenuta in un’area pubblica vicino al tempio.

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Due giorni fa a Birmingham (Regno Unito) è stato arrestato un 29enne accusato di aver ucciso due uomini, tre mesi fa, davanti a un tempio sikh a Covo (Bergamo). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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