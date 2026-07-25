Un incidente mortale tra due Porsche si è verificato la sera dell’11 dicembre 2025, tra il centro e l’autostrada di Asti. La collisione ha provocato la morte di una persona e ha portato all’arresto del conducente, condannato a otto anni di reclusione. La sentenza ha suscitato polemiche, con alcuni che la considerano troppo leggera. L’incidente ha avuto inizio con una sfida tra le due vetture, che hanno raggiunto velocità superiori ai 200 kmh.

Una sfida mortale fra due Porsche, cominciata nel centro di Asti e finita tragicamente in autostrada la sera dell’11 dicembre 2025. Non è una disciplina olimpica, nessuno può dimostrare che lanciarsi sopra i 200 all’ora sia una prova muscolare fra guidatori di bolidi. Infatti il giudice non lo riconosce. E accoglie solo in parte le richieste del pubblico ministero: si trattò di omicidio stradale. In mezzo c’è (forse) il gioco clandestino di due adulti. La morte di una ragazza di vent’anni. E, attonita di fronte alla sentenza, una madre che non capisce: "Otto anni sono troppo pochi per la vita di mia figlia. Matilde non meritava una fine così". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uccisa da una Porsche. Otto anni al conducente: "Condanna troppo lieve"

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