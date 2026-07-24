Il tribunale di Asti ha condannato a 8 anni di carcere il conducente di una Porsche che, lo scorso dicembre, ha investito e ucciso una giovane di 20 anni sull’autostrada A33. La vittima viaggiava a bordo di un’utilitaria insieme alla madre, che è rimasta ferita nell’incidente. La sentenza riguarda Franco Vacchina, che era alla guida al momento dell’incidente.

AGI - Il tribunale di Asti ha condannato a 8 anni di reclusione Franco Vacchina, l'uomo che lo scorso dicembre, a bordo della sua Porsche, travolse e uccise sull'autostrada A33 Asti-Cuneo Matilde Baldi, 20 anni, che viaggiava su un'utilitaria insieme alla madre, rimasta ferita nello schianto. Il giudice ha invece assolto Davide Bertello, che era alla guida di una seconda Porsche, non riconoscendo di fatto la presunta gara tra le due vetture. Il pubblico ministero aveva chiesto 10 anni per Vacchina e 5 per Bertello. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Matilde Baldi, uccisa sulla A33: condannato a 8 anni il conducente della Porsche

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