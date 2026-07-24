Il processo per la morte di una giovane donna, investita da una Porsche che viaggiava a oltre 200 kmh sull'autostrada Asti-Cuneo, si è concluso con una condanna a otto anni di reclusione per il conducente dell’auto. Il giudice ha inoltre assolto l’amico che era a bordo del veicolo. La vittima aveva 20 anni al momento dell’incidente.

Roma, 24 luglio 2026 – Si è concluso con una condanna e un’assoluzione il processo per la morte di Matilde Baldi, la ventenne travolta in auto da una Porsche lanciata a oltre 200 kmh sull'autostrada Asti-Cuneo. Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici, che lo scorso 11 dicembre era alla guida della Porsche, dovrà scontare 8 anni di reclusione per omicidio stradale. Mentre Davide Bertello è stato assolto perché non è rimasto coinvolto nello schianto. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Asti, Matteo Bertelli Motta, al termine del processo con rito abbreviato nei confronti dei due imputati, entrambi alla guida di altrettante Porsche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ventenne travolta e uccisa da Porsche a 200 km/h: 8 anni al conducente. Assolto l’amico

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