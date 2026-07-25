Uccisa a coltellate a 34 anni la scenografa Mary Kate Golding de La fantastica signora Maisel trovato morto il marito | salvo il figlio neonato della coppia si ipotizza un omicidio-suicidio

Una scenografa di 34 anni è stata trovata uccisa a coltellate nel suo appartamento nel Queens, a New York. La donna, nota per il lavoro in produzioni televisive e cinematografiche, è stata trovata morta insieme al marito; il figlio neonato si trova vivo. Si ipotizza un omicidio-suicidio, ma le indagini sono ancora in corso.

Mary Kate Golding, 34 anni, affermata scenografa e arredatrice di set televisivi e cinematografici, è stata uccisa a coltellate all’interno del suo appartamento situato nel Queens, distretto di New York. Secondo quanto riportato dalla testata Variety, gli investigatori del Dipartimento di polizia di New York stanno seguendo la pista dell’ omicidio-suicidio, a seguito del ritrovamento del corpo senza vita del marito della donna avvenuto a poche ore di distanza. La dinamica dei fatti ha avuto inizio poco dopo la mezzanotte del 21 luglio, quando gli agenti di polizia sono intervenuti presso l’abitazione della donna in risposta a una chiamata al numero di emergenza 911 che segnalava un’aggressione in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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