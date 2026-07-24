Una donna di 34 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel Queens, con ferite da arma da taglio. La scena è stata scoperta dai soccorritori, ma la donna è deceduta sul posto. La vittima lavorava come scenografa e aveva collaborato a produzioni televisive di successo. La polizia sta indagando sull’accaduto e non ha ancora reso note eventuali responsabilità o motivazioni. La scena del crimine è sotto sequestro, nessun altro dettaglio è stato comunicato.

Mary Kate Golding, scenografa di La fantastica Signora Maisel e Hawkeye, è morta a 34 anni dopo essere stata accoltellata nella sua casa nel Queens. Mary Kate Golding, professionista del reparto artistico che aveva lavorato a serie di successo come La fantastica Signora Maisel, è morta a New York a soli 34 anni. La donna è stata trovata nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026 all'interno della sua abitazione nel Queens, con una ferita da arma da taglio alla schiena. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A poche ore di distanza, il marito Joseph Azzaretto è stato rinvenuto morto ad Astoria Park. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Morta accoltellata la scenografa de La fantastica Signora Maisel: Mary Kate Golding aveva solo 34 anni

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