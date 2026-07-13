Un attore di Broadway e volto noto della serie televisiva è deceduto all'età di 44 anni. È conosciuto per aver interpretato il ruolo di Ralph Emerson nella quinta stagione di una popolare serie televisiva. La notizia è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla causa della morte. La sua carriera include anche numerose rappresentazioni teatrali a Broadway. La scomparsa ha suscitato reazioni tra colleghi e fan, senza che siano state rese note ulteriori informazioni.

Josh Grisetti, attore di Broadway noto anche al pubblico televisivo per il ruolo di Ralph Emerson nella quinta stagione de La fantastica signora Maisel, è morto all'età di 44 anni. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, l'attore si è tolto la vita ieri 10 luglio. Al momento non sono stati resi noti i motivi. A confermare la notizia è stato il collega e amico Rob McClure con un messaggio pubblicato sui social. "Con il cuore spezzato condivido la notizia che il brillante Josh Grisetti si è tolto la vita venerdì. Non sono ancora pronto nemmeno a provare a capire. Il mio cuore è con sua moglie e con la sua famiglia mentre affrontano questa dolorosa realtà", ha scritto McClure su Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto a 44 anni Josh Grisetti, attore di Broadway e volto de La fantastica signora Maisel

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Josh Grisetti (Broadway Star) Knew He Was Going To Die

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