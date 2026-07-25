Tuttosport – Serve pragmatismo per tornare a sognare

Oggi la Juventus giocherà la seconda amichevole della nuova stagione contro una squadra considerata più debole rispetto a quella che, due mesi fa, non è riuscita a qualificarsi per il quarto posto in campionato. La partita si svolge in un contesto di preparazione pre-stagionale, senza che siano stati annunciati cambi significativi nella formazione o nel livello delle avversarie. La squadra si prepara con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e affrontare il prossimo campionato.

2026-07-25 09:10:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Oggi la Juventus affronterà la seconda amichevole della nuova stagione con una squadra molto più debole di quella che, due mesi fa, non è riuscita a conquistare il quarto posto. Le premesse per un incubo ci sono tutte, ma al 25 di luglio c’è ancora margine per scongiurare il disastro e si percepiscono movimenti importanti per chiudere l’acquisto del centravanti e del portiere in tempi suffi cientemente brevi. Ma il mercato della Juventus continuerà a essere una scalata faticosissima, perché il fardello degli errori commessi negli ultimi tre anni non consente un passo spedito e limita il raggio d’azione in modo imbarazzante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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