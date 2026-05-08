Il presidente dell'associazione bancaria ha commentato l’attuale situazione economica, sottolineando come l’inflazione e i conflitti internazionali siano imprevedibili e richiedano un approccio pragmatico. Si è parlato di come i costi dei trasporti marittimi possano incidere sul potere d’acquisto delle famiglie. Inoltre, sono stati descritti come i conflitti attuali siano percepiti dai mercati come fiumi carsici, nascosti e intermittenti.

? Domande chiave Come influenzeranno i costi dei trasporti marittimi il tuo potere d'acquisto?. Perché i conflitti attuali sono definiti come fiumi carsici dai mercati?. Quali fattori alimentano l'inflazione oltre ai prezzi dell'energia?. Come possono i nuovi equilibri mondiali minacciare la tenuta delle borse?.? In Breve Inflazione alimentata da costi energetici e noli marittimi a Ferrara. Borse italiane raggiungono quota 40mila punti nonostante le incertezze. Pressione sui prezzi causata da flussi logistici e trasporti via acqua. Analisi presentata presso la Camera di commercio di Ferrara.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Patuelli: inflazione e guerre imprevedibili, serve pragmatismo

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