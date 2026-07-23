L’ex capogruppo di Forza Italia ha annunciato il passaggio a Futuro Nazionale, affermando che a Milano è necessario un approccio pragmatico. Durante un pranzo con un esponente di un partito di centrodestra, ha dichiarato di non essere stato invitato, motivando la scelta con una dieta in corso. Nel frattempo, un altro rappresentante politico ha annunciato che presenterà presto il suo candidato sindaco per la città.

Ieri l’annuncio del passaggio dell’ex capogruppo di Forza Italia con Futuro Nazionale. Sul pranzo da La Russa: “Ringrazio di non essere stato invitato, perché sono anche a dieta. Io ragiono con la mia testa”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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© Milano.repubblica.it - Bernardo passa a Fn: “A Milano serve pragmatismo”. Vannacci: “Presto il nostro candidato sindaco”

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