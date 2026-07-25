Tutto quello che c'è da sapere sull'inchiesta arbitri | Rocchi le intercettazioni cosa rischia l'Inter

L'inchiesta riguarda l'ex designatore arbitrale e l'Inter, con intercettazioni che coinvolgono anche l'ex arbitro Rocchi. La procedura è partita a livello penale e si estende alle conseguenze sulla giustizia sportiva. Sono emerse conversazioni che collegano direttamente i soggetti coinvolti e le decisioni prese in ambito arbitrale. Attualmente, sono in corso verifiche e analisi per comprendere eventuali responsabilità e le ripercussioni future sulla squadra e sulla gestione delle partite.

Come è nata l'"inchiesta arbitri", com'è proseguita a livello penale e quali risvolti ha avuto e avrà sulla giustizia sportiva. Con l'Inter al centro, insieme all'ex designatore Gianluca Rocchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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