L'incontro tra Rocchi e Schenone a San Siro l'ultima ipotesi del pm nell'inchiesta sugli arbitri

A San Siro si è svolto un incontro tra Rocchi e Schenone nell'aprile 2025, secondo quanto riferito dagli inquirenti. Le autorità coinvolte nell'inchiesta sugli arbitri hanno ipotizzato anche la presenza di Schenone all'evento, che vede coinvolto il club referee manager dell'Inter. Schenone sarà ascoltato come testimone nel procedimento in corso.

Secondo gli inquirenti anche Schenone sarebbe stato presente all'incontro con Rocchi tenuto a San Siro nell'aprile 2025: il club referee manager dell'Inter sarà ascoltato come testimone.🔗 Leggi su Fanpage.it

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