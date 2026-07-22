Cosa rischia l'Inter alla giustizia sportiva per l'inchiesta arbitri | dall'archiviazione alla penalizzazione

La Procura di Milano ha concluso che non ci sono prove di condizionamenti delle partite o frodi sportive nell'inchiesta sugli arbitri. Tuttavia, gli atti sono stati inviati alla giustizia sportiva, che deciderà se applicare sanzioni o archiviare il caso. La posizione dell'inchiesta non prevede attualmente accuse formali contro la squadra. Restano comunque da vedere eventuali decisioni della commissione disciplinare.

L’inchiesta della Procura di Milano non ha evidenziato un sistema di condizionamento delle gare né ipotesi di frode sportiva, ma gli atti sono stati trasmessi alla giustizia sportiva. Ora toccherà alla Procura Federale valutare se i contatti tra dirigenti dell'Inter e mondo arbitrale abbiano violato il Codice di Giustizia Sportiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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