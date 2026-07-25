Tutti contro la galera ai minori Ma la maggioranza si compatta
La maggioranza compatta si oppone alla proposta di legge che prevede il carcere per i minori. Oltre alle opposizioni, anche penalisti, magistrati, sindacati di polizia e associazioni che lavorano con i minori criticano il disegno di legge approvato in fretta dal governo. Le critiche riguardano principalmente la mancanza di alternative e il rischio di aumentare la detenzione minorile. La discussione si concentra sulla possibilità di modificare il testo prima dell’approvazione definitiva.
Non solo le opposizioni, anche penalisti, magistrati, sindacati di polizia, operatori, associazioni che lavorano con i minori. Sul disegno di legge varato con un blitz dal governo, è una pioggia. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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Il Giornale. . Non credo che tutti gli elettori del Pd, forse anche dei 5 Stelle, siano d’accordo con la sentenza e stiano dalla parte dei rapinatori. E questo crea uno scollamento con i cittadini. La sinistra e scontata: vanno contro Roggero solo per andare contro il facebook