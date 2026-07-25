Tutti contro la galera ai minori Ma la maggioranza si compatta

Da ilmanifesto.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La maggioranza compatta si oppone alla proposta di legge che prevede il carcere per i minori. Oltre alle opposizioni, anche penalisti, magistrati, sindacati di polizia e associazioni che lavorano con i minori criticano il disegno di legge approvato in fretta dal governo. Le critiche riguardano principalmente la mancanza di alternative e il rischio di aumentare la detenzione minorile. La discussione si concentra sulla possibilità di modificare il testo prima dell’approvazione definitiva.

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Non solo le opposizioni, anche penalisti, magistrati, sindacati di polizia, operatori, associazioni che lavorano con i minori. Sul disegno di legge varato con un blitz dal governo, è una pioggia. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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