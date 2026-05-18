Su Modena si spacca la maggioranza | Salvini contro tutti

A Modena si registra una rottura all’interno della coalizione di governo, con alcuni esponenti che si oppongono a decisioni prese dal leader del partito di riferimento. Le tensioni tra i membri della maggioranza sono venute alla luce in modo evidente, in un momento in cui si avvicinano le elezioni politiche del 2027. I fatti recenti hanno suscitato reazioni diverse tra gli alleati, evidenziando fratture che potrebbero influenzare gli equilibri politici locali e nazionali.

I gravissimi fatti di Modena restituiscono un’immagine plastica delle spaccature all’interno della maggioranza e forniscono un assaggio dei toni che assumerà la lunga campagna elettorale per le Politiche del 2027. Da una parte ci sono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni che visitano i feriti a Modena e Bologna, ringraziano i medici e i cittadini che hanno bloccato Salim El Koudri. Dall’altra c’è Matteo Salvini. Il Presidente Sergio Mattarella con la premier Giorgia Meloni (Imagoeconomica). Tajani frena Salvini sulla revoca al permesso di soggiorno. Il segretario della Lega e vicepremier ha dato immediatamente fuoco alle polveri chiedendo di revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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