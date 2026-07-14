Dopo settimane di trattative, alla Camera è iniziata la discussione sullo Stabilicum, la legge elettorale proposta dal centrodestra che verrà interamente votata a scrutinio segreto. Si arriverà al voto con il centrodestra che ha raggiunto l’intesa sul nodo più spinoso: le preferenze, profondamente volute dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Sosteniamo questo emendamento che è una soluzione equilibrata. La maggioranza è compatta”, ha detto Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera, riferendosi all’emendamento presentato ieri da FdI, Noi Moderati e Udc che prevede che si possano esprimere tre preferenze dopo il capolista bloccato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Legge elettorale, maggioranza compatta sulle preferenze. Meloni sfida la sinistra: "Ci mettano la faccia". Ma il voto finale sarà segreto

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Legge elettorale, maggioranza compatta sulle preferenze. La sinistra chiede il voto segretoAlla Camera, è iniziata la discussione sullo Stabilicum, la nuova legge elettorale proposta dal centrodestra.

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