turista si tuffa con uno dei tre figli nel lago di como e non riemerge

Un turista olandese che aveva noleggiato una barca con tre figli si è tuffato nel lago di Como e non è più riemerso. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:30 e da allora non ci sono tracce dell’uomo. I soccorritori stanno facendo ricerche nelle acque dell’area. Le autorità hanno attivato le ricerche con elicotteri, motovedette e squadre di soccorso. La zona interessata si trova a circa un chilometro dalla riva.

È disperso dalle 12:30 nelle acque del lago di Como un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. All'altezza di Menaggio, l'uomo si è tuffato con il figlio sedicenne in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, mentre l'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per la corrente. Il ragazzo sedicenne è stato salvato da un'imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso le ricerche del padre. Sul posto i vigili del fuoco, la Guardia costiera e i carabinieri di Menaggio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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LAGO DI COMO, turista olandese si TUFFA per SALVARE il figlio e NON RIEMERGE

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