Un turista olandese di 45 anni è scomparso nel lago di Como durante un bagno con i tre figli. Si era tuffato con il figlio più piccolo e non è più riemerso. Le ricerche sono in corso nelle acque del lago, coinvolgendo le forze di soccorso. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate. La famiglia aveva noleggiato una barca prima dell’incidente.

Sono in corso le ricerche di una persona dispersa nelle acque del lago di Como. Si tratta di un turista olandese di 45 anni, che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. L’uomo non è più riemerso dopo essersi tuffato assieme al figlio sedicenne all’altezza di Menaggio, mentre il ragazzo è stato salvato da una imbarcazione di passaggio. Sul posto vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. Turista disperso nel lago di Como Un turista olandese in vacanza in Italia con la famiglia risulta disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato da una barca senza più riemergere. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, sabato 25 luglio, poco dopo le 12. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Si tuffa col figlio nel lago di Como e non riemerge, disperso un turista: in corso le ricerche

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LAGO DI COMO, turista olandese si TUFFA per SALVARE il figlio e NON RIEMERGE

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