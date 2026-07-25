Si tuffa nel lago di Como per aiutare il figlio in difficoltà e non riemerge | turista disperso

Da milano.repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista olandese di 45 anni è scomparso nel lago di Como dopo essersi tuffato per aiutare il figlio in difficoltà. L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30 a Varenna, dove aveva noleggiato una barca con i tre figli. Dopo il tuffo, non è più riemerso. Le operazioni di ricerca sono in corso, coinvolgendo le forze di soccorso. La famiglia si trovava nel luogo al momento dell’incidente.

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Si è tuffato in acqua quando ha visto il figlio in difficoltà e non è riemerso. È disperso dalle 12,30 nelle acque del lago di Como un turista olandese di 45 anni che aveva preso a noleggio una barca a Varenna con i tre figli. È accaduto all’altezza di Menaggio, in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri. Nel frattempo l’imbarcazione con a bordo gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per la corrente. I due hanno cercato di raggiungerla: il ragazzo è stato aiutato da una persona che era su una tavola da stand up paddle, mentre il padre si è inabissato. Il giovane è stato quindi affidato alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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