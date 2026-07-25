Si tuffa dalla barca per salvare il figlio e non riemerge | turista olandese disperso nel lago di Como

Un turista olandese si è tuffato nel lago di Como intorno alle 12:30 di oggi, sabato 25 luglio, per salvare uno dei tre figli a bordo di una barca noleggiata. Dopo aver fatto il gesto, non è più riemerso. Le autorità stanno cercando l’uomo con mezzi nautici e aerei. La zona interessata si trova nel tratto di lago vicino a una località turistica. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Un turista olandese è disperso dalle 12:30 di oggi, sabato 25 luglio, nelle acque del lago di Como. L’uomo aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. Arrivati all’altezza di Menaggio, si è tuffato con il figlio sedicenne in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, mentre l’imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per via della corrente. Il tuffo per salvare il figlio 16enne. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe tuffato dalla barca perché ha visto il figlio sedicenne in difficoltà. A quel punto, l’imbarcazione si è allontanata. L’uomo e il figlio sedicenne hanno cercato di raggiungerla. 🔗 Leggi su Open.online

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Menaggio, turista olandese disperso nel lago di Como: si è tuffato dalla barca con i tre figli a bordo e non è più riemersoUn uomo olandese tuffatosi dalla barca con tre figli a bordo non è più riemerso nel lago di Como a Menaggio.

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Disperso dalla tarda mattinata di oggi, nelle acque del lago di Como, un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli, tuffandosi con uno di loro. Il ragazzo sedicenne è stato salvato da un'imbarcazione di passaggio #ANSA x.com

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