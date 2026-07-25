Durante la seconda giornata dei campionati italiani estivi di tuffi allo Stadio del Nuoto di Roma, Chiara Pellacani ha vinto la gara dal metro, conquistando il titolo nazionale. Nella competizione maschile dal trampolino, il favorito è stato battuto da un concorrente che ha superato i tre metri. La manifestazione ha assegnato complessivamente tre titoli nazionali, confermando alcuni atleti di rilievo e offrendo una sorpresa nella gara maschile.

È entrata nel vivo la rassegna dei campionati italiani estivi Open di tuffi, in corso allo Stadio del Nuoto di Roma, dove la seconda giornata ha assegnato altri tre titoli nazionali, confermando alcuni dei protagonisti più attesi e regalando anche una sorpresa nella gara maschile dal trampolino. Ad aprire il programma è stata la finale del trampolino da un metro femminile, dominata da Chiara Pellacani. La campionessa romana ha conquistato il titolo con 256.80 punti al termine di una prova di grande solidità, caratterizzata da esecuzioni sempre sicure e di alto livello tecnico. Nel suo percorso hanno fatto la differenza soprattutto il salto mortale e mezzo indietro carpiato, valutato 50. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, Chiara Pellacani vince dal metro agli Assoluti estivi. Tocci battuto da Cafiero dai tre metri

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