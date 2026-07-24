Matteo Santoro ha vinto la gara dal metro agli Assoluti estivi di Roma, mentre Pizzini e Conte si sono aggiudicati altre vittorie. La prima giornata dei campionati italiani open estivi di tuffi si svolge allo Stadio del Nuoto e proseguirà fino a domenica 26 luglio. Le competizioni hanno mostrato le prestazioni dei principali atleti italiani in questa fase della stagione.

La prima giornata dei campionati italiani open estivi di tuffi, in corso allo Stadio del Nuoto di Roma fino a domenica 26 luglio, ha già fornito indicazioni significative sullo stato di forma dei migliori interpreti azzurri. Tre i titoli assegnati nel programma inaugurale, con Matteo Santoro dal trampolino da un metro, Elisa Pizzini dai tre metri e Simone Conte dalla piattaforma capaci di imporsi con prestazioni di assoluto spessore tecnico. La gara maschile dal metro ha confermato la crescita costante di Santoro, autore di una prova di grande continuità che gli ha consentito di oltrepassare la barriera dei 400 punti, unico atleta del lotto a riuscirci. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tuffi, Matteo Santoro prevale dal metro agli Assoluti estivi di Roma. Vittorie di Pizzini e Conte

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