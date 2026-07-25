TS – Torino Abate chiude il ritiro a Pinzolo con una sconfitta | vince il Cittadella nel finale

Il ritiro del Torino a Pinzolo si è concluso con una sconfitta 1-0 contro il Cittadella, nella terza e ultima amichevole in Val Rendena. La partita si è decisa nel finale, con il gol decisivo che ha consegnato la vittoria agli avversari.

2026-07-25 19:44:00 Flash news da Tuttosport: Il ritiro del Torino a Pinzolo si chiude con una sconfitta, la terza e ultima amichevole in Val Rendena finisce 1-0 per il Cittadella. La formazione di Serie C passa al 90? grazie a un rigore trasformato da Bunino, in precedenza la squadra di Abate aveva mostrato grandi difficoltà nel costruire azioni da gol anche a causa delle gambe pesanti per i duri lavori svolti in altura. L’unica vera occasione del Toro è rappresentata da un palo di Njie, i granata devono ancora crescere e si attende un’accelerata sul mercato, con gli arrivi del portiere Perri dal Leeds e del difensore svincolato Comert che sono sempre più vicini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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