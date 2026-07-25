Il Torino ha perso l'ultima amichevole di preparazione a Pinzolo contro il Cittadella con il risultato di 1-0. La partita è stata l’ultima del ritiro in Val Rendena, concluso con questa sconfitta. La formazione ospite ha segnato il gol decisivo nel corso del secondo tempo. Si tratta della terza e ultima amichevole pre-stagionale per il Torino.

Il ritiro del Torino a Pinzolo si chiude con una sconfitta, la terza e ultima amichevole in Val Rendena finisce 1-0 per il Cittadella. La formazione di Serie C passa al 90' grazie a un rigore trasformato da Bunino, in precedenza la squadra di Abate aveva mostrato grandi difficoltà nel costruire azioni da gol anche a causa delle gambe pesanti per i duri lavori svolti in altura. L'unica vera occasione del Toro è rappresentata da un palo di Njie, i granata devono ancora crescere e si attende un'accelerata sul mercato, con gli arrivi del portiere Perri dal Leeds e del difensore svincolato Comert che sono sempre più vicini. Ora Simeone e compagni lasceranno Pinzolo e torneranno ad allenarsi al Filadelfia, il prossimo impegno di venerdì nel quartier generale contro la Virtus Entella è ancora da ufficializzare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Torino sconfitto all'ultimo test a Pinzolo, vince il Cittadella

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