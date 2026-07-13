Torino entusiasmo per Abate | Filadelfia pieno prima del ritiro a Pinzolo

Da calcionews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Torino, il nuovo allenatore Ignazio Abate ha iniziato il suo incarico con il supporto dei tifosi, che hanno riempito lo stadio prima del ritiro a Pinzolo. La squadra ha iniziato la preparazione con entusiasmo, mentre si delineano le prime mosse di mercato. La presenza dei supporter ha dato il via a questa nuova fase, segnando un avvio positivo per il club sotto la guida di Abate.

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Torino, prende il via il nuovo corso targato Ignazio Abate, con la spinta dei tifosi: il punto tra campo e mercato. Il nuovo Torino di Ignazio Abate è partito con una forte dose di entusiasmo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il primo allenamento a porte aperte della stagione ha richiamato al Filadelfia circa tremila tifosi, pronti a sostenere la squadra e ad accogliere il nuovo allenatore granata. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Un clima positivo, colorato e partecipato, con tanti bambini e famiglie sugli spalti, ha accompagnato l’inizio del nuovo percorso tecnico. Dopo l’allenamento, la squadra è partita per il ritiro di Pinzolo, portando con sé l’energia ricevuta dal pubblico granata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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