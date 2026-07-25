Trump vuole vendetta | ha finito la pazienza con l' Iran

Il governo ha annunciato che ha esaurito la pazienza nei confronti dell’Iran, accusando il paese di aver ripristinato attività militari in una base missilistica scavata nella montagna, come documentato da immagini satellitari di marzo. Successivamente, sono state osservate operazioni di ristrutturazione e riapertura di ingressi, con fotografie che mostrano asfalto fresco in prossimità delle aree interessate. Nessuna dichiarazione ufficiale ha specificato azioni future o dettagli sui motivi di questa decisione.

A Kangavar, Iran occidentale, la guerra si misura in asfalto. A marzo i satelliti di Planet Labs mostravano gli imbocchi sventrati di una base missilistica scavata nella montagna; poche settimane dopo Airbus fotografava asfalto fresco verso ingressi appena riaperti. Un ponte centrato da tre bombe è tornato in funzione in pochi giorni. A Dezful gli escavatori lavorano ai tunnel della base seppellita due volte. Sul Mar Caspio riapre il cantiere dei pasdaran di Bandar Anzali, colpito a marzo per tagliare i rifornimenti russi. Oltre ventimila attacchi al culmine della campagna aerea americano-israeliana avviata a febbraio, e i militari israeliani in privato fanno i conti: le bombe hanno sepolto gli ingressi delle basi missilistiche interrate nelle montagne, non le basi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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