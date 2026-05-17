Dopo il fallimento delle trattative in Cina, l’ex presidente degli Stati Uniti si rivolge all’Iran, affermando che ha perso la pazienza. La visita in Asia si conclude senza accordi ufficiali, senza annunci di investimenti significativi e senza il risultato che avrebbe voluto mostrare alla propria base elettorale e all’opinione pubblica. La mancata conclusione di accordi simbolici rappresenta un elemento chiave nel resoconto della sua missione diplomatica in Asia.

Donald Trump torna da Pechino senza accordi simbolici, senza grandi investimenti annunciati e soprattutto senza quell’immagine di vittoria geopolitica che voleva offrire all’America e alla sua base elettorale. E adesso, nel vuoto lasciato dal viaggio in Cina, cresce il timore di una nuova escalation contro l’ Iran. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani e israeliani, la Casa Bianca starebbe studiando la ripresa dei raid militari contro Teheran. Un’opzione che fino a poche settimane fa sembrava congelata dal cessate il fuoco di aprile e che invece ora torna improvvisamente sul tavolo. A Washington descrivono un Trump irritato, impaziente, convinto che la pressione economica e diplomatica avrebbe costretto l’Iran a cedere rapidamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump guarda all’Iran dopo il flop in Cina: “Ha perso la pazienza”

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Trump Rejected Iran Counter proposal! So war again

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