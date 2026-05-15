Iran Trump | Con Teheran non avrò più molta pazienza

Da tv2000.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di lasciare Pechino, l'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove minacce all'Iran, affermando che non avrà più molta pazienza. Ha detto che l’Iran deve stringere un accordo o verrà annientato. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto internazionale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità. La seconda visita di Trump in Cina si è conclusa con questa dichiarazione rivolta a Teheran.

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Prima di lasciare Pechino Donald Trump è tornato a minacciare Teheran: “Non avrò più molta pazienza, o l’Iran stringerà un accordo o verrà annientato”. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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