Iran Trump | Con Teheran non avrò più molta pazienza

Prima di lasciare Pechino, l'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove minacce all'Iran, affermando che non avrà più molta pazienza. Ha detto che l’Iran deve stringere un accordo o verrà annientato. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto internazionale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità. La seconda visita di Trump in Cina si è conclusa con questa dichiarazione rivolta a Teheran.

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