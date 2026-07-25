Trump spiazza tutti | indossa il cappellino Trump 2028 e annuncia il terzo mandato gelo in sala

Durante una cena, Donald Trump ha indossato un cappellino con la scritta “Trump 2028” e ha annunciato la volontà di candidarsi per un terzo mandato presidenziale. L’evento ha suscitato reazioni di sorpresa tra i presenti, con un silenzio di ghiaccio in sala. L’annuncio ha alimentato discussioni sulla possibilità di una modifica costituzionale per consentire un terzo mandato. Finora, la Costituzione americana limita i presidenti a due mandati, ma l’ex presidente ha indicato l’intenzione di partecipare alle prossime elezioni.

Donald Trump torna a far discutere con un annuncio destinato ad alimentare il dibattito politico americano. Durante la tradizionale cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha concluso il suo intervento estraendo un cappellino rosso con la scritta “Trump 2028”, lasciando intendere di voler puntare a un terzo mandato alla Casa Bianca. Una dichiarazione che ha fatto calare il silenzio nella sala e che, al di là dei toni spesso provocatori del tycoon, riapre il confronto sui limiti costituzionali della presidenza americana. L’intervento, durato poco più di un’ora, è stato caratterizzato da battute, frecciate rivolte ai media e ai suoi avversari politici e dal consueto stile diretto che contraddistingue Trump. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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