Durante il gala dei giornalisti, il presidente degli Stati Uniti ha tenuto un intervento che ha mescolato battute, riferimenti politici e ironie sulla sicurezza. Indossava un cappellino con la scritta “terzo mandato” e un giubbotto antiproiettile, mentre scherzava sui media e sulla sua possibile candidatura nel 2028. La serata si è conclusa con una sorpresa: un richiamo al suo ritorno in corsa elettorale, mantenendo un tono che ha ricordato uno spettacolo tra cabaret e comizio.

Il presidente Usa trasforma la cena dei corrispondenti in uno show a metà tra stand-up comedy e comizio politico. Frecciate ai media, ironie sulla sicurezza e la sorpresa finale: “Trump 2028” «Allora, stasera riprendiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati. Divertiamoci un po’». Con queste parole Donald Trump ha aperto il suo intervento alla cena di gala-bis dell’associazione dei corrispondenti della Casa Bianca (Whca), scegliendo una strada insolita: metà presidente, metà comico da palcoscenico. Davanti alla platea di giornalisti, il tycoon ha scherzato sul dilemma che lo avrebbe accompagnato prima del discorso: «Cosa dobbiamo fare qui? Dovrebbe essere una cosa divertente? Devo essere serio? Devo fare il comico? Immagino abbiano risposto: forse un po’ di tutto». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Trump al gala dei giornalisti tra battute, giubbotti antiproiettile e il cappellino del “terzo mandato”: una serata tra Casa Bianca e cabaret

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Spari alla cena di Trump con i giornalisti: il presidente portato via, perde l'equilibrio e cade

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