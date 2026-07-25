Durante la cena dei corrispondenti, l’ex presidente ha indossato un cappellino rosso e ha annunciato che si candiderà di nuovo alle elezioni presidenziali, la quarta volta. Ha aggiunto che, come la sua seconda presidenza, questa volta sarà migliore. La notizia è stata comunicata in modo diretto, senza dettagli aggiuntivi o commenti. L’evento si è svolto in un clima informale, con l’ex presidente che ha rivolto il discorso al pubblico presente.

Home > Video > “Proprio come la mia presidenza, la seconda volta è sempre meglio. E la terza volta sarà ancora meglio“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, venerdì sera alla cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammata. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Trump show a cena corrispondenti, indossa il cappellino rosso e dice: "Mi candiderò ancora per la quarta volta"

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