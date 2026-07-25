ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio a sorpresa davanti ai corrispondenti della Casa Bianca. Donald Trump ha sorpreso i presenti durante la tradizionale cena con i corrispondenti della Casa Bianca presentandosi con il celebre cappellino rosso riportante la scritta “Trump 2028”, lasciando intendere la volontà di tornare a candidarsi alla guida degli Stati Uniti. Nel finale di un intervento durato oltre un’ora, il presidente ha dichiarato: “È questa la mia intenzione. Voglio candidarmi per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo e ci divertiremo. Ho vinto tre volte e adesso lo farò di nuovo”. “Sarà facile”: il pubblico resta in silenzio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Trump sorprende alla cena della Casa Bianca: indossa il cappellino “Trump 2028” e rilancia la corsa alla presidenza

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