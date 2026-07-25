Durante la cena dei corrispondenti, l’ex presidente ha scherzato dicendo che si ricandiderà alle elezioni del 2028, ma il commento ha provocato un momento di tensione tra i presenti. La battuta ha suscitato reazioni miste, con alcuni presenti che hanno reagito con silenzio e altri che hanno commentato in modo più nervoso. L’affermazione è stata fatta in un contesto di umorismo, ma ha attirato attenzione e suscitato discussioni tra i partecipanti.

Roma, 25 luglio 2026 – Quando il Presidente Donald Trump ha ironizzato sul suo terzo mandato presidenziale é calato il gelo nella sala della cena bis dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, ripetuta dopo la convulsa sospensione della precedente serata del febbraio scorso per la sparatoria del fallito tentativo d'irruzione di un uomo armato. https:www.quotidiano.netvideoin-vistatrump-vorrei-essere-il-prossimo-presidente-perche-raccoglierei-i-frutti-del-mio-lavoro-dppg0l0z Al culmine di un discorso che è saltato di “paolo in frasca”, con attacchi e accuse pesanti contro gli ex Presidenti Obama e Biden, l'attrice Jane Fonda, la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Trump scherza, ma non troppo: “Mi ricandido alle elezioni del 2028”. Il tycoon a ruota libera alla cena dei corrispondenti

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Trump scherza, ma non troppo: Mi ricandido alle elezioni del 2028. Il tycoon a ruota libera alla cena dei corrispondentiIl presidente Usa ha parlato davanti a circa 1000 corrispondenti alla Casa Bianca e ha indossato un cappellino con la scritta Trump 2028. Il suo sarebbe il terzo mandato che è vietato dalla costituz ... quotidiano.net

Trump un po' scherza un po' no: Mi ricandido nel 2028. Poi attacca tutti: I giornalisti ossessionati da meLa cena di gala della stampa accreditata a seguirlo era stata rinviata dopo il fallito attentato del 25 aprile, e diventa l'occasione per lanciare ... huffingtonpost.it