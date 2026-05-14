Il presidente della Regione Lazio ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni regionali del 2028. Ha affermato di aver già preso questa decisione e ha sottolineato che l’attuale lavoro deve proseguire senza interruzioni. Ha anche aggiunto che l’obiettivo non si limita a quella data, indicando la volontà di continuare le attività oltre il 2028.

In vista delle prossime elezioni regionali del 2028, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato: “ho già deciso di ricandidarmi, penso che stiamo facendo un gran lavoro che va continuato e l’orizzonte non si deve chiudere nel 2028”. Queste parole sono state pronunciate durante un’intervista su Rai Radio1 nel programma “Un Giorno da Pecora”. Rocca parla dei rapporti con le sorelle Meloni. Interrogato su chi tra le due sorelle, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la sorella Arianna Meloni, responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, Rocca sente più spesso, ha risposto: “Arianna, però poi ogni tanto, quando serve, sento anche” la premier.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio 2028: Rocca, mi ricandido alle prossime regionali, va continuato gran lavoro

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