Trump | Mi candiderò alle elezioni del 2028 E mostra il berretto rosso della prossima campagna

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una cena con i corrispondenti, è stato mostrato un berretto rosso con la scritta “2024” e dichiarato che si candiderà alle elezioni del 2028. In precedenza, aveva affermato di voler partecipare anche nel 2024, ma ora ha indicato il 2028 come prossimo obiettivo. La scena è stata accompagnata da momenti di imbarazzo quando sono stati premiati alcuni giornalisti del Wall Street Journal e del New York Times, autori di scoop che avevano sgradito la Casa Bianca.

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Momenti di imbarazzo alla cena con i corrispondenti quando vengono premiati i giornalisti del Wall Street Journal e del New York Times autori di scoop sgraditi alla Casa Bianca. Ma Donald prova a ricucire: "Credo nella libertà di stampa, i reporter hanno persino il mio numero". 🔗 Leggi su Repubblica.it

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