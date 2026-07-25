Trump | Mi candiderò alle elezioni del 2028 E mostra il berretto rosso della prossima campagna

Notizia in breve

Durante una cena con i corrispondenti, è stato mostrato un berretto rosso con la scritta “2024” e dichiarato che si candiderà alle elezioni del 2028. In precedenza, aveva affermato di voler partecipare anche nel 2024, ma ora ha indicato il 2028 come prossimo obiettivo. La scena è stata accompagnata da momenti di imbarazzo quando sono stati premiati alcuni giornalisti del Wall Street Journal e del New York Times, autori di scoop che avevano sgradito la Casa Bianca.