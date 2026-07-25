Trump | Mi candiderò alle elezioni del 2028 E mostra il berretto rosso della prossima campagna
Durante una cena con i corrispondenti, è stato mostrato un berretto rosso con la scritta “2024” e dichiarato che si candiderà alle elezioni del 2028. In precedenza, aveva affermato di voler partecipare anche nel 2024, ma ora ha indicato il 2028 come prossimo obiettivo. La scena è stata accompagnata da momenti di imbarazzo quando sono stati premiati alcuni giornalisti del Wall Street Journal e del New York Times, autori di scoop che avevano sgradito la Casa Bianca.
Momenti di imbarazzo alla cena con i corrispondenti quando vengono premiati i giornalisti del Wall Street Journal e del New York Times autori di scoop sgraditi alla Casa Bianca. Ma Donald prova a ricucire: "Credo nella libertà di stampa, i reporter hanno persino il mio numero". 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Trump prova a manipolare le elezioni di midterm
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