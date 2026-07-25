Trump parla in Georgia ma tutti guardano dietro di lui | il video che ha fatto ridere i social diventa virale

Durante un comizio in Georgia, un uomo tra il pubblico ha attirato l'attenzione rubando la scena a Donald Trump. Mentre l’ex presidente parlava, il video dell’uomo che si muove alle sue spalle è diventato virale sui social, facendo ridere gli utenti. La scena ha catturato l’attenzione di molti, distogliendo l’attenzione dal discorso ufficiale e trasformandosi in un fenomeno digitale.

Un semplice spettatore è riuscito a rubare la scena a Donald Trump durante uno dei suoi ultimi comizi, trasformando pochi minuti di diretta in un fenomeno che ha conquistato i social network. Mentre il presidente degli Stati Uniti pronunciava il suo discorso alla Wheeler High School di Marietta, in Georgia, un uomo seduto strategicamente alle sue spalle ha dato vita a una performance che nessuno si aspettava. La scena, ripresa dalle telecamere presenti all’evento, mostra l’uomo imitare con sorprendente precisione i gesti caratteristici di Trump: le espressioni facciali enfatiche, i movimenti delle mani che sottolineano ogni affermazione, persino il modo di scandire alcune parole tipico del leader repubblicano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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