Trump parla dal palco ma tutti guardano l’uomo alle sue spalle | l’imitazione diventa virale

Durante un recente comizio, un uomo tra il pubblico ha attirato l’attenzione di tutti, compreso il candidato stesso, grazie a un’imitazione che ha catturato l’attenzione dei presenti. Mentre Trump parlava dal palco, gli spettatori hanno rivolto lo sguardo verso questa figura, che ha riprodotto fedelmente alcuni dei suoi gesti e modi di fare. La scena è diventata rapidamente virale sui social media, con molti utenti che hanno condiviso il video.

Un semplice spettatore è riuscito a rubare la scena a Donald Trump durante uno dei suoi ultimi comizi, trasformando pochi minuti di diretta in un fenomeno virale. Seduto alle spalle del presidente degli Stati Uniti, un uomo ha iniziato a imitare con sorprendente precisione i gesti, le espressioni e perfino il modo di scandire alcune parole tipici del leader repubblicano. Il siparietto è stato ripreso dalle telecamere e condiviso migliaia di volte online, dove gli utenti hanato divertiti la performance, definendola una delle immagini più curiose emerse dalla manifestazione. Shoutout to the ABSOLUTE LEGEND who relentlessly mocked Trump at his rally in Georgia yesterday. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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