Francesca Vecchioni si è sposata ma è la frase di papà Roberto che ha commosso tutti sui social e il video diventa virale

Il 4 luglio, la scrittrice e attivista per i diritti umani, nota per il suo impegno nelle tematiche LGBTQIA+, ha celebrato la sua unione civile con la compagna dopo sei anni di relazione. La cerimonia ha attirato l’attenzione sui social grazie a un video in cui il padre della sposa pronuncia parole toccanti, suscitando emozioni tra gli utenti. La notizia riguarda il matrimonio di Vecchioni e l’attenzione si concentra sull’intervento paterno, che ha fatto il giro del web.

Ci è voluto un “ sì ” per riavvicinare un padre e una figlia. Francesca Vecchioni, scrittrice, attivista per i diritti umani ed esperta di tematiche Lgbtqia+, ha celebrato il 4 luglio la sua unione civile con la compagna Sara, dopo sei anni di relazione. Un evento intimo che ha segnato non solo l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale, ma anche la riconciliazione con papà Roberto, il celebre cantautore che per l’occasione ha dedicato alla figlia un video-messaggio tanto ironico quanto toccante. Nel filmato condiviso da Francesca su Instagram, padre e figlia appaiono abbracciati nel giardino della casa di famiglia a Desenzano del Garda.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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