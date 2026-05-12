Real Madrid Perez non si dimette | Mi candiderò alle elezioni

Il presidente del Real Madrid ha annunciato che non si dimetterà e si candiderà alle prossime elezioni del club. Nel frattempo, sono stati sanzionati alcuni giocatori con una multa di un milione di euro ciascuno. Si attendono sviluppi riguardo all’impatto della questione Mbappé sulla candidatura del presidente, senza che siano stati forniti dettagli specifici su eventuali conseguenze o decisioni future.

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