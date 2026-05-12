Real Madrid Perez non si dimette | Mi candiderò alle elezioni
Il presidente del Real Madrid ha annunciato che non si dimetterà e si candiderà alle prossime elezioni del club. Nel frattempo, sono stati sanzionati alcuni giocatori con una multa di un milione di euro ciascuno. Si attendono sviluppi riguardo all’impatto della questione Mbappé sulla candidatura del presidente, senza che siano stati forniti dettagli specifici su eventuali conseguenze o decisioni future.
? Domande chiave Chi sono i giocatori sanzionati con un milione di euro?. Come influirà il caso Mbappé sulla candidatura di Perez?. Perché il presidente accusa qualcuno di diffondere voci sulla sua salute?. Quali saranno le conseguenze elettorali per la gestione del club?.? In Breve Tchouameni e Valverde sanzionati con una multa di 500mila euro ciascuno.. Perez cita 66 titoli totali tra calcio e basket per difendere la gestione.. Critiche su gestione Mbappé e voci infondate sulla salute del presidente.. Conferenza stampa d'urgenza tenutasi martedì pomeriggio alla Ciudad Real Madrid.. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha respinto le richieste di dimissioni durante una conferenza stampa d’urgenza tenutasi martedì pomeriggio alla Ciudad Real Madrid.🔗 Leggi su Ameve.eu
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