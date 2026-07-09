Governo Meloni la premier dopo il vertice Nato | Rapporto con Trump? Non mi pento Campo largo a Napoli | Uniti alle elezioni | news in diretta

Dopo il vertice Nato ad Ankara, la premier italiana ha dichiarato di non pentirsi di aver rafforzato i legami con gli Stati Uniti, in particolare con l'ex presidente Donald Trump. Ha anche assicurato che l’Italia continuerà a rispettare gli impegni sul riarmo, ma in modo sostenibile. Nel frattempo, a Napoli si sono svolti incontri di campo largo con l’obiettivo di unire le forze alle prossime elezioni politiche.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il vertice Nato di Ankara: Giorgia Meloni dice che "non si pente" di aver puntato sul rapporto con Donald Trump e gli Stati Uniti, e garantisce che l'Italia manterrà gli impegni sul riarmo, ma "in modo sostenibile". Il campo largo di Pd, M5s e Avs ha svolto la sua prima iniziativa a Napoli, promettendo agli elettori: "Non saremo mai più divisi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Meloni al vertice Nato: Con Trump rapporti cordiali

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Congresso #Uil Giorgia #Meloni assicura che nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali. La premier ribadisce le priorità del governo Tolleranza zero sul caporalato e sicurezza dei lavoratori. Abbraccio con la mamma di Luana x.com

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